Президент Литвы: Венгрия вредит единству Евросоюза

Венгрия, угрожая заблокировать дальнейшую поддержку Украины на переговорах о ее членстве в Европейском Союзе, подрывает принцип единства ЕС.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Венгрия наносит вред принципу единства, потому что, если мы не получим положительного ответа, положительного заключения, будет все больше голосов, которые угрожают и отрицают принцип единства", – заявил он в Таллинне.

Он подчеркнул, что считает, что сближение Украины с ЕС выгодно Венгрии.

Науседа также выразил надежду, что не будет упущена возможность пригласить Украину и Молдову начать официальные переговоры о членстве в Евросоюзе, предоставить Грузии статус кандидата в ЕС.

"Мы будем использовать все средства, чтобы убедить Венгрию изменить свое мнение", – заявил он.

Президент Эстонии Алар Карис отметил важность отправки России сигнала о том, что Европа едина и Украина принадлежит Европе.

Между тем президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заверил, что поиски компромисса по Украине могут "затянуться дольше, чем ожидалось".

Он также выразил надежду на то, что все необходимые решения будут приняты на саммите ЕС в Брюсселе, и на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне в следующем году.

Позицию Венгрии по блокированию евроинтеграции Украины и помощи нашему государству ранее раскритиковал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсберсгис.

Ранее сообщалось, что по состоянию на воскресенье Будапешт никак не изменил своих намерений заблокировать все решения по Украине, которые должны рассматриваться на саммите лидеров Евросоюза.

Венгерский премьер Виктор Орбан, как известно, выступает против открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС и даже не хочет, чтобы этот вопрос выносили на обсуждение саммита; также он не хочет поддерживать многолетний инструмент финансовой поддержки для Украины объемом 50 млрд евро и программу ЕС для военной поддержки Украины.