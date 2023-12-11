Кулеба рассказал о результатах встречи с главой МИД Венгрии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал об итогах встречи с венгерским визави Петером Сийярто - первой личной за время полномасштабного вторжения России.

Об этом Кулеба написал в Instagram, сообщает "Европейская правда".

Глава украинского МИД сказал, что провел часовой "искренний разговор" с Сийярто.

"Мы давно друг друга знаем, хотя действительно с начала полномасштабного вторжения России впервые так сели и основательно поговорили. Мы честно отвечали на вопросы друг друга. У Украины и Венгрии есть вопросы друг к другу", – отметил он.

По словам министра, ключевой темой встречи было будущее решение Европейского совета об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС.

"Понимаю, что все ждут ответа: да или нет? Дайте немного времени. Я сейчас буду докладывать президенту Зеленскому. Петер будет докладывать своему премьер-министру (Виктору Орбану. – Ред.). Между тем, хочу дать один сигнал. Я четко сказал: Петер, у нас общее будущее в Европе. Мы должны туда как можно быстрее дойти. Вместе", – подытожил Кулеба.

Контакты между Киевом и Будапештом активизировались накануне заседания Европейского совета 14-15 декабря, где должны рассмотреть решение об открытии переговоров о вступлении с Украиной и одобрении макрофинансовой помощи.

Среди прочего, президент Владимир Зеленский виделся с венгерским премьером Виктором Орбаном в воскресенье на инаугурации президента Аргентины. А на прошлой неделе с Сийярто общался по телефону руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Впрочем, уже после этих переговоров Орбан звонил председательствующей в Совете ЕС Испании и убеждал не выносить на обсуждение саммита вопрос об открытии переговоров с Украиной.