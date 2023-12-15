СМИ: Британия не наказала ни одного нарушителя санкций против РФ

Британский регулятор зафиксировал всплеск подозрений в нарушениях санкций против России, но пока не наказал ни одного нарушителя.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, британское Управление по имплементации финансовых санкций пока вынесло только одно предупреждение платежной компании Wise Plc за то, что она позволила снять 250 фунтов (почти 300 евро) лицу, находящемуся под санкциями против РФ.

В своем ежегодном отчете, опубликованном в четверг, британский санкционный офис сообщил о 473 вероятных нарушениях, которые были зафиксированы до апреля.

Лондон разделил свой подход к борьбе с санкциями так, что Национальное агентство по борьбе с преступностью занимается борьбой с уклонением от уплаты налогов и тщательной проверкой состоятельных россиян в Лондоне, тогда как Управление по имплементации финансовых санкций в целом реагирует на сообщения о нарушениях.

По словам юриста фирмы Macfarlanes, который специализируется на санкциях и уголовных преступлениях, Фрэнсиса Бонда, "большинство санкций должно применяться, но пока этого не происходит".

В то же время глава британского санкционного офиса Джайлз Томсон заявил, что его ведомство переходит "к проактивной модели применения санкций".

Ранее Великобритания анонсировала создание специального подразделения для усиления борьбы с компаниями, которые уклоняются от санкций в отношении России.

Накануне правительство Британии одобрило законодательство для введения дальнейших санкций в отношении товаров, технологий и источников финансирования, которые Россия может использовать для ведения войны против Украины.