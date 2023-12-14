Британия анонсировала дальнейшие торговые санкции против РФ, в том числе и на бриллианты

Правительство Великобритании в четверг одобрило законодательство для введения дальнейших санкций в отношении товаров, технологий и источников финансирования, которые Россия может использовать для ведения войны против Украины.

Об этом говорится в сообщении британского правительства, которое цитирует "Европейская правда".

Новый пакет британских санкций предусматривает запрет на экспорт ряда товаров, которые могут быть использованы в военных или промышленных целях, а также новейшего оборудования, в частности запчастей и электроники, обнаруженной на поле боя в Украине.

"Учитывая низкий уровень британско-российской торговли, эти санкции обеспечат нам возможность продолжать лишать Россию товаров, которые она может использовать в своей войне. По сути, после этого без санкций останется только гуманитарный, продовольственный и медицинский экспорт с низким уровнем риска", – подчеркивает правительство Британии.

Также санкции направлены на товары, которые "приносят доход для финансирования военной машины Путина". Речь идет о запрете импорта определенных российских металлов и запрет импорта бриллиантов из России.

Великобритания также планирует ввести запрет на вспомогательные услуги, связанные с российскими металлами, "если это может быть сделано совместно с международными партнерами", говорится в сообщении.

Кроме того, Лондон усилит ограничения против финансового сектора РФ и обяжет придерживаться большей прозрачности в декларировании активов, находящихся на британской территории. Эти меры вступят в силу с 26 декабря.

"Этот пакет содержит новые санкции на 70 миллионов фунтов стерлингов потенциального британского экспорта в Россию и 67 миллионов фунтов стерлингов импорта, а также усиленные санкции на 662 миллиона фунтов стерлингов экспорта, которые уже подпадают под ограничения", – говорят в британском правительстве.

Ранее государства "Группы семи" по итогам виртуального саммита 6 декабря объявили о намерениях до 1 января 2024 года ввести ограничения на бриллианты российского производства.