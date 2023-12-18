Politico: Страны ЕС утилизировали вакцин от коронавируса минимум на 4 млрд евро

Страны ЕС выбросили не менее 215 миллионов доз вакцин против COVID-19, закупленных в разгар пандемии, что стоило налогоплательщикам примерно 4 миллиарда евро.

Об этом свидетельствует анализ, проведенный изданием Politico, с утверждением, что и эта оценка может быть заниженной, сообщает "Европейская правда".

С момента утверждения первых вакцин против коронавируса в конце 2020 года страны ЕС совместно договорились о закупке 1,5 миллиарда доз – более трех на каждого человека в Евросоюзе.

Расчеты на основе имеющихся данных показывают, что страны ЕС утилизировали в среднем 0,7 дозы на жителя.

Первое место заняла Эстония, которая выбросила более одной дозы на одного жителя, за ней следует Германия, которая также выбросила наибольший неиспользованный объем вакцин.

Выяснить, сколько вакцин было утилизировано в целом, непросто, ведь правительства неохотно раскрывают масштабы отходов, пишет издание.

Расчеты Politico основываются на данных из 19 европейских стран – 15 из них предоставили изданию прямые цифры, а данные из четырех стран получены из СМИ.

При этом издание отмечает, что реальное количество утилизированных вакцин, вероятно, гораздо выше.

Например, Германия предоставила свои данные о выброшенных вакцинах в июне. К тому времени у нее на складах хранилось еще 120 миллионов доз вакцин. С тех пор производители вакцин также представили новые версии, адаптированные к новейшим вариантам коронавируса, что делает старые вакцины устаревшими и с большей вероятностью те подлежат утилизации.

Издание оценивает стоимость 215 миллионов доз выброшенных вакцин в более чем 4 миллиарда евро, исходя из цен на вакцины, о которых сообщали в СМИ. Официально цены не были обнародованы.

Politico отмечает, что эта оценка в деньгах также является минимальной.

Этой осенью ассоциация немецких терапевтов выразила опасения относительно расточительства ковид-вакцины, которую пакуют по 6 доз.

А на Кипре ветеринары начали использовать разработанные для людей лекарства от COVID-19 для кошек.