В Литве депутата на 10 лет лишили права избираться за кнопкодавство

Парламент Литвы отозвал мандат депутата Пятраса Гражулиса за нарушение присяги, лишив его возможности баллотироваться в парламент или на пост президента в течение десяти лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Гражулиса поймали на голосовании за другого депутата – а недавно Конституционный суд постановил, что это было грубым нарушением Конституции.

В понедельник 86 депутатов проголосовали за лишение Гражулиса мандата, восемь проголосовали против и четверо воздержались. Для принятия решения необходимо было, чтобы за него проголосовали не менее 85 депутатов из 141.

Голосование по Гражулису организовали после того, как Конституционный суд признал, что он нарушил присягу и Конституцию, когда проголосовал за своего коллегу-социал-демократа Линаса Йонаускаса.

Гражулис не сможет баллотироваться на национальных выборах в течение 10 лет. Однако он сможет баллотироваться в Европейский парламент.

Гражулис был избран в парламент в одномандатном избирательном округе в городе Гаргждай на западе Литвы, примерно в 15 км от Клайпеды.

Напомним, ранее стало известно, что в Сейме Литвы работают 20 бывших членов Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), и только двое из них указали об этом в анкетах.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните предложила этим депутатам признать свою ошибку.