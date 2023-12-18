Орбан подарил Эрдогану коня и получил в ответ "железного коня"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который находится в Венгрии с визитом, обменялись подарками – конем и электромобилем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Своим подарком Орбан похвастался в Facebook – это жеребец Аристократ, разведенный на Венгерском конном заводе в городе Мезйогедьеш.

"Подарок от нации всадников нации всадников", – так охарактеризовал свой жест премьер Венгрии.

В свою очередь в пресс-службе турецкого лидера сообщили, что Орбан получил от Эрдогана автомобиль Togg – первый электромобиль турецкого производства.

При этом у подаренного авто именной номерной знак – HU TR-100, который символизирует 100-летие отношений между двумя странами. Сообщается, что Орбан побыл за рулем электромобиля и повозил Эрдогана.

Фото: ОФИС президента ТУРЦИИ

В понедельник президент Турции с правительственной делегацией отправился с визитом в Венгрию, уже вторым за 2023 год.

Как известно, Турция и Венгрия – последние из членов Альянса, которые до сих пор не ратифицировали вступление Швеции. Эрдоган уже внес необходимый проект в парламент, но там не спешат с рассмотрением, что почти точно связано с торгом Анкары с США по продаже Турции истребителей F-16. Эрдоган давно надеется на это решение после того, как Штаты исключили Турцию из программы F-35 из-за покупки российской системы ПВО С-400.