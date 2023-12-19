Избрание Трампа может "очень сильно" повлиять на ход войны в Украине - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что первые решения президента США, которого изберут в 2024 году, могут "очень сильно" повлиять на ход войны в Украине.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции, сообщает "Европейская правда".

Глава государства предположил, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа "у него точно будет другая политика", при этом независимо от конкретного кандидата важными будут его "первые сигналы" в политике.

"Если политика следующего президента – кем бы он ни был – будет другой к Украине, более холодной или более внутренней, то есть будет приоритетность на внутренней политике, более экономной – то, я думаю, эти сигналы очень сильно повлияют на ход войны в Украине", – добавил Зеленский.

"Если одна мощная деталь выпадает, механизм начинает сыпаться, и поэтому если мы дадим возможность выпасть из платформы помощи лидерам этой помощи – Соединенным Штатам, – это точно будет иметь влияние и точно не положительное на помощь в Европе", – считает он.

Бывший президент США ранее не раз говорил, что имеет "план" по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост.

В прошлом месяце Зеленский предложил приехать в Украину Дональду Трампу, который ранее заявил, что в роли президента США мог бы завершить войну между Россией и Украиной за один день.

Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.