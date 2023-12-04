Литва внесла 1 млн евро в "украинский" фонд Банка развития Совета Европы

Правительство Литвы внесло один миллион евро в Фонд солидарности с Украиной – трастовый фонд Банка развития Совета Европы (CEB), направленный на улучшение условий жизни украинцев и поддержку усилий по восстановлению.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в пресс-релизе Банка.

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте сказала, что вклад в "украинский" фонд CEB "поможет восстановить и укрепить социальную инфраструктуру страны".

"Литва решительно поддерживает Украину. Сила Украины – в ее народе и его решимости бороться с агрессором, поэтому важно оказывать не только военную и бюджетную поддержку, но и решать социальные последствия войны для обеспечения базовых потребностей внутренне перемещенных людей", – пояснила она.

Литва присоединилась к различным международным инициативам в поддержку Украины через инструменты ЕС и международных финансовых институтов и является одной из ведущих стран в оказании помощи Украине. На сегодняшний день гуманитарная, финансовая и военная помощь Литвы составляет 1,9% ее ВВП.

Фонд солидарности с Украиной, созданный для преодоления социальных последствий полномасштабной войны России против Украины и поддержки усилий по восстановлению, уже имеет 1 миллион евро начального финансирования от Ирландии, а также дополнительные взносы от Чехии и Германии в 2023 году.

Вступление Украины в Банк развития Совета Европы состоялось менее чем через год после того, как она официально подала заявку на членство в июне 2022 года.

В конце прошлого года правительства стран-акционеров Банка развития Совета Европы согласились увеличить его капитал, чтобы помочь членам справиться с кризисом, созданным войной в Украине.