Оппозиция в Раде обвинила власть, что она не выпустила трех депутаток в командировку в США

Глава комитета Верховной Рады по евроинтеграции от оппозиционной "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что власть не выпустила ее и двух ее коллег по фракции Ирину Геращенко и Марию Ионову в командировку в США.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в Facebook, опубликовав свое приглашение от Международного демократического союза.

"После вчерашнего произвола с "отменой" командировки (лидеру партии) Петру Порошенко сегодня в США не поехали мы с Ириной Геращенко, как сопредседателем фракции, и Марией Ионовой, как вице-президентом Международного демократического союза – женщины", – отметила Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, они имели подтвержденные встречи в Конгрессе, Пентагоне, Госдепе и аналитических центрах, и на поездку не планировалось тратить средства налогоплательщиков.

"Распоряжения нет, а значит на свое выступление на конгрессе Международного Демократического Союза и запланированные с утра понедельника встречи мы уже не попадаем", – указала Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что это системная атака не на "Европейскую солидарность", а на демократию, баланс власти и верховенство права, выразив сожаление, что "власть помогает нашим недругам с агрументами против нас же".

"Ответственность за ущерб, нанесенный запретом выезда оппозиционным депутатам в командировки за границу, полностью на тех, кто принимает эти безумные решения... Тем временем продолжается американское турне слуг за бюджетные деньги, и мы непременно спросим, как эффективно их тратили", – отметила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, в пятницу депутат Верховной Рады и пятый президент Петр Порошенко заявил, что пограничники не выпустили его из Украины для участия в международных встречах в США и Польше.

Объясняя, почему Верховная Рада не выпустила пятого президента Петра Порошенко для участия в международных встречах в США и Польше, Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины.

В последнее время несколько депутатов ВР заявили о блокировании своих зарубежных командировок руководством парламента.

Среди последних на такую ситуацию жаловались представительницы оппозиционной "Европейской солидарности" – глава евроинтеграционного комитета Иванна Климпуш-Цинцадзе и член комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко.