Президент Молдовы хочет в 2024 году провести референдум по евроинтеграции

Президент Молдовы Майя Санду инициирует проведение осенью 2024 года референдума о вступлении страны в Европейский Союз.

Об этом она сказала в обращении по случаю трех лет пребывания в должности, опубликованном в воскресенье, 24 декабря, сообщает "Европейская правда".

Санду напомнила, что лидеры Европейского Союза недавно приняли решение о начале переговоров о вступлении с Молдовой – "то, что еще три года назад казалось невозможным".

"Нам еще многое предстоит сделать. И самое главное – обеспечить мир и лучшее будущее для всех семей и детей Молдовы. Мы имеем гарантию такого будущего только как государство-член Европейского Союза", – добавила она.

"Именно поэтому я считаю, что необходимо четко сказать всей страной, какой путь мы выбираем для Молдовы. Я призываю парламент инициировать организацию референдума осенью следующего года, на котором голос граждан будет решающим", – объявила президент.

Она также попросила у граждан Молдовы поддержки ее кандидатуры на выборах 2024 года, где будет участвовать, чтобы "завершить миссию европейской интеграции".

Напомним, на саммите ЕС 14 декабря лидеры государств-членов поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Санду ранее выразила надежду, что переговоры о членстве Молдовы в ЕС завершатся до 2030 года.