WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации

Соединенные Штаты ведут переговоры с палестинцами и международным сообществом о возможности "обновления" Палестинской администрации при сохранении руководства Махмуда Аббаса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам неназванного представителя Белого дома, администрация Джо Байдена ведет переговоры о "новом правительстве и свежей крови, которая войдет в правительственные ряды (Палестинской автономии) вместе с Аббасом и под его руководством".

Но палестинские официальные лица заявили, что хотят, чтобы любые такие усилия были связаны с четким "политическим горизонтом" палестинской государственности. Они скептически относятся к способности США реализовать какие-то планы, пока у власти в Израиле находится нынешнее ультраправое правительство.

Еще одним из ключевых препятствий для реализации этого плана является блокировка Израилем налоговых отчислений на сумму $140 млн, предназначенных для Газы, которые были приостановлены после нападения боевиков ХАМАС 7 октября.

"Американцы говорят о следующем дне. Но даже если мы договоримся, как мы сможем это реализовать?" – сказал вице-премьер Палестинской автономии Набиль Абу Рудейне.

Член центрального комитета Движения за освобождение Палестины (ФАТХ) Сабри Сайдам считает, что отправной точкой для переговоров должно стать прекращение огня.

Один из западных дипломатов заявил, что смена руководства Палестинской автономии должна происходить вместе с четкой дорожной картой для решения конфликта по принципу двух государств.

"Ситуация на Западном берегу реки Иордан нестабильна, и мы играем с огнем. Давя на Аббаса, который чрезвычайно слабый, уставший и старый, мы рискуем тем, что все может разрушиться", – сказал дипломат на условиях анонимности.

Соединенные Штаты, в координации со своими союзниками, надеются как можно быстрее подготовить силы Палестинской автономии к выполнению обязанностей по безопасности в Газе, заявили официальные лица. Но никакой договоренности достигнуто не было.

Напомним, четыре государства ЕС предложили созвать международную мирную конференцию с целью реализации решения о двух государствах – Израиле и Палестине.

Вице-президент США Камала Харрис ранее также высказала мнение, что ХАМАС не должен остаться у власти в секторе Газа, потому что это не позволит обеспечить устойчивый мир в регионе.