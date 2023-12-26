В Литве выступают за ужесточение законов в отношении иностранцев

Глава Департамента миграции (ДМ) Литвы Эвелина Гудзинскайте заявила, что Вильнюс должен более жестко регламентировать юридическое положение иностранцев в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Глава Департамента миграции отметила, что почти 20–30% работников, которые получают временный вид на жительство по работе, используют документ как прикрытие. Поэтому, считает она, с учетом геополитического контекста и для обеспечения нацбезопасности, Литва должна ужесточить порядок въезда и проживания иностранцев в стране.

"Контроль надо ужесточить, поскольку речь может идти об экономических мигрантах, о злоупотребляющих иностранцах, которые просто хотят попасть в Европу. Поэтому ужесточение дало бы нам больше инструментов для контроля, чтобы на самом деле приезжали работники", – сказала Гудзинскайте.

Вместе с тем, чиновница не стала называть миграционным кризисом текущую ситуацию в Литве.

"Просто мы сейчас живем в условиях войны, и общество очень чувствительно к вопросу угроз. Департаменту приходится проверять иностранцев со стороны угроз, в этом году принят закон об ограничениях. С декабря 2022 года мы используем специальный вопросник для граждан Беларуси и РФ", – добавила она.

Глава Департамента миграции также указала, что МВД попросило Департамент госбезопасности проверить больше 750 иностранцев, которые получили литовское гражданство в порядке исключения.

"Если мы получим вывод, что тот или иной человек представляет угрозу или поддерживает враждебный режим, то ДМ инициирует процедуру лишения гражданства", – заявила Гудзинскайте.

Отвечая на вопрос, какими должны быть отношения с представителями Беларуси, приезжающими в Литву, она рассказала, что больше угроз выявляют в среде работников, приезжающих из Беларуси и устраивающихся водителями тягачей или на стройке.

"Но если мы хотим жить безопасно, нельзя рисковать. Если мы не хотим рисковать, тогда во время войны людей из этой группы вообще нельзя впускать. Тем более, когда есть возможность привезти работников из других стран, зачем дергать льва за усы? Что касается тех, кто бежит от режима, для них все пути остаются открытыми, департамент индивидуально рассматривает их ситуацию, у тех, кого преследует режим, есть возможность безопасно жить в Литве", — резюмировала Гудзинскайте.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа поручил провести расследование относительно процедуры предоставления литовского гражданства детям российского олигарха Романа Абрамовича и помогали ли они своему отцу обходить санкции ЕС.

Перед этим стало известно, что двое детей Абрамовича имеют литовское гражданство и получили его еще до полномасштабной войны РФ против Украины.

После этого литовское МВД заявило, что готовит предложения изменений в законодательство, которые позволили бы лишать литовского гражданства из соображений нацбезопасности.