США объявили о санкциях против сети, которая финансирует боевиков-хуситов

В ответ на нападения боевиков-хуситов на суда США ввели санкции на одно физическое лицо и три организации, за счет которых их финансирует Иран.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении министерства финансов Соединенных Штатов.

Минфин США заявил, что эти меры направлены против сети, через которую иранский финансист Саид аль-Джамаль, который находится под санкциями США минимум с июня 2021 года, предоставляет иранские средства хуситам.

Среди тех, против кого ввели санкции – руководитель Ассоциации обменников валют в столице Йемена Сане, а также три обменных пункта в Йемене и Турции.

Санкции замораживают любые американские активы, принадлежащие субъектам, попавшим под санкции, и в целом запрещают американцам вести с ними бизнес.

"Сегодняшние действия подчеркивают нашу решимость ограничить незаконный поток средств для хуситов, которые продолжают совершать опасные нападения на международное судоходство и рискуют еще больше дестабилизировать регион", – заявил в заявлении заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Напомним, 19 декабря США анонсировали миссию Prosperity Guardian с участием 10 союзников для противодействия атакам поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов из Йемена на коммерческие суда, следующие с Востока в Европу.

Тогда сообщалось, что в миссии, кроме Штатов, примут участие Великобритания, Канада, Франция, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Сейшельские острова и Бахрейн.

В рамках коалиции Великобритания направила эсминец HMS Diamond в Красное море.

В отдельном заявлении Евросоюз, НАТО и еще ряд отдельных стран назвали неприемлемыми действия боевиков-хуситов вокруг Аравийского полуострова, которые в последнее время регулярно обстреливают торговые суда под предлогом якобы их связи с Израилем.