Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль рискует потерпеть "стратегическое поражение" в Газе, если не приложит больше усилий для защиты гражданского населения.

Об этом он сказал во время выступления на Форуме национальной обороны имени Рейгана, сообщает "Европейская правда".

Остин отметил, что США усвоили тяжелые уроки, когда воевали против боевиков ИГИЛ в густонаселенных районах.

По его словам, международная коалиция прилагала все усилия, чтобы защитить гражданское население и создать гуманитарные коридоры, даже во время ожесточенных боев.

"Урок заключается в том, что победить в условиях уличных боев можно только защищая гражданское население", – сказал глава Пентагона.

"В такой борьбе центром притяжения является гражданское население. И если вы толкаете его в объятия врага, вы меняете тактическую победу на стратегическое поражение", – добавил Остин.

Он рассказал, что неоднократно давал понять израильским лидерам, что защита палестинского гражданского населения в Газе является как моральным долгом, так и стратегической задачей.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что после завершения конфликта между Израилем и ХАМАС необходимо воссоединить палестинское население Газы и Западного берега реки Иордан под единым управлением.

Также СМИ сообщали, что США призвали Израиль избегать значительного перемещения гражданского населения во время любого наземного наступления на юге Газы.