Главы МИД Германии и Словении раскритиковали Орбана за ветирование решений по Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее словенская коллега Таня Файон раскритиковала премьера Венгрии Виктора Орбана за ветирование европейских решений, касающихся Украины.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Бербок в комментариях к прессе во время визита в Словению отреагировала на последние угрозы Орбана, который требует от лидера Евросовета не выносить на обсуждение декабрьского саммита лидеров ЕС вопрос об открытии с Украиной переговоров о вступлении. Кроме того венгерский премьер может заблокировать решение о 50 млрд финансовой поддержки для Украины.

Среди европейских диломатов, пишет Politico, нет однозначного мнения, реализует ли Орбан в любом случае свои угрозы или пытается шантажировать Брюссель по разблокированию выплат для Венгрии, которые не предоставляют ей из-за вопросов к ситуации с верховенством права в стране.

"Сейчас нет времени на игры. Если мы в ситуации, когда мир в Европе под угрозой – мы ежедневно и ежечасно должны делать все, что можем, чтобы защитить наших людей, и, более того, защитить украинцев", – отметила Анналена Бербок.

Она добавила, что ЕС сделает все возможное, чтобы Украина могла сделать следующий шаг в евроинтеграции.

Глава МИД Словении Таня Файон присоединилась к комментариям Бербок в отношении Орбана, заявив, что шантаж неприемлем и страны, которые выполнили необходимые реформы для приближения к ЕС, не должны становиться заложниками национальной политики.

Бербок также раскритиковала президента Сербии Александара Вучича за то, что он пытается балансировать посередине между Евросоюзом и Россией и нагнетает напряжение в отношениях с Косово.

"Если мы говорим о расширении – важно, что здесь невозможно одновременно сидеть на двух стульях", – отметила Анналена Бербок.

Во время визита она подчеркнула также, что евроинтеграция Западных Балкан - в интересах безопасности Евросоюза.