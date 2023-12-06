Лидер республиканцев в Сенате будет выступать против голосования за помощь Украине

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что он будет выступать за то, чтобы сенаторы-республиканцы проголосовали против предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ABC News.

По его словам, таким образом республиканцы надеются "в последний раз заявить", что они "настаивают на существенных изменениях" в мероприятиях по южной границе.

Республиканцы заявили, что надеются, что, решительно заблокировав продвижение законопроекта, они покажут демократам, насколько серьезно они относятся к своим требованиям по южной границе, и заставят участников переговоров вернуться за стол переговоров.

Накануне демократы в Сенате США представили пакет финансирования национальной безопасности на сумму около 111 миллиардов долларов для оказания помощи Украине и Израилю, а также мер, направленных на защиту южной границы.

Ожидается, что законопроект вынесут на первое процедурное голосование в среду, однако путь к его принятию будет непрост, поскольку республиканцы настаивают на более усиленных, чем тот предусматривает, мерах по защите границы.

Республиканцы требуют ужесточить требования к прибывшим, чтобы остановить миграцию, даже путем нарушения гуманитарных обязательств США, тогда как демократы выступают за комплексный пересмотр системы миграции как таковой.

Представители обеих партий вели переговоры, чтобы прийти к компромиссу, но сенатор Крис Мерфи, главный переговорщик от демократов, заявил журналистам, что переговоры сорвались, поскольку республиканцы отказались отступить от требований.

В сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

На прошлой неделе, однако, Джонсон заявил, что "уверен и оптимистичен" в том, что Конгресс США сможет принять дополнительные средства на помощь Израилю и Украине до начала рождественских праздников.