СМИ: США обсуждают с Грецией о покупке снарядов для Украины

Соединенные ведут переговоры с Грецией о продаже всего 75 тысяч артиллерийских снарядов из состава вооруженных сил Греции в рамках усилий по пополнению украинских боеприпасов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ekathimerini без ссылки на источники.

По информации греческого издания, переговоры находятся на завершающей стадии, и Вашингтон приобретет всего 50 тысяч снарядов калибра 105 мм, 20 тысяч снарядов калибра 155 мм и 5 тысяч снарядов калибра 203 мм.

Общая цена, о которой договаривается греческая сторона, составляет 47 миллионов долларов, отмечается в публикации.

Ekathimerini указывает, что эти переговоры были полезными для Афин не только с точки зрения выгоды, но и для того, чтобы дать понять, что производство боеприпасов может быть более прибыльным для Греции.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Евросоюз должен разговаривать с любыми государствами, за исключением некоторых, которые готовы продать снаряды для передачи их Украине.

Перед этим в Еврокомиссии призвали страны ЕС давить на ОПК для наращивания производства снарядов для Украины.

Кроме того, по словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, ЕС не достигнет своей цели доставить один миллион артиллерийских снарядов в Украину до марта 2024 года.

Напомним, на фоне беспокойства, что Европейский Союз не выполнит обещание поставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года, Франция согласилась пересмотреть предыдущее требование закупать снаряды только в Европе.