Сийярто после критики Германии подтвердил оппозицию Венгрии к движению Украины в ЕС
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на критику немецкой коллеги Анналены Бербок относительно ветирования Будапештом европейских решений, касающихся Украины.
Об этом Сийярто написал на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".
Сийярто заявил, что Бербок "совершенно неправильно понимает ситуацию".
"Позиция Венгрии по вступлению Украины в Европейский Союз является продуманной и обоснованной, в ней нет никакого шантажа или даже игры. Мы категорически отказываемся смешивать вещи, которые не имеют никакого отношения", – заявил он.
По его словам, ни венгерский народ, ни венгерский парламент, ни венгерское правительство до сих пор не видят пользы для Европы от "поспешного начала переговоров с Украиной".
"Украина просто слишком далека от того, чтобы быть пригодной для вступления или даже переговоров об этом, поэтому было бы более своевременным сначала развивать стратегическое партнерство", – заявил венгерский министр.
Он сказал, что Венгрия не изменит свою позицию "под любым давлением".
"Мы рекомендуем, чтобы сохранить европейское единство, снять предложение о начале переговоров с Украиной с повестки дня встреч на следующей неделе в Брюсселе", – отметил он.
Глава МИД Германии Анналена Бербок накануне во время визита в Словению заявила, что "сейчас нет времени на игры", комментируя последние угрозы главы венгерского правительства Виктора Орбана.
Венгерский премьер требует не выносить на обсуждение декабрьского саммита лидеров ЕС вопрос об открытии с Украиной переговоров о вступлении.
Орбан считает, что Европейский Союз должен сначала подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной, а не начинать с ней переговоры о членстве.