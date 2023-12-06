Сийярто после критики Германии подтвердил оппозицию Венгрии к движению Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на критику немецкой коллеги Анналены Бербок относительно ветирования Будапештом европейских решений, касающихся Украины.

Об этом Сийярто написал на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Сийярто заявил, что Бербок "совершенно неправильно понимает ситуацию".

"Позиция Венгрии по вступлению Украины в Европейский Союз является продуманной и обоснованной, в ней нет никакого шантажа или даже игры. Мы категорически отказываемся смешивать вещи, которые не имеют никакого отношения", – заявил он.

По его словам, ни венгерский народ, ни венгерский парламент, ни венгерское правительство до сих пор не видят пользы для Европы от "поспешного начала переговоров с Украиной".

"Украина просто слишком далека от того, чтобы быть пригодной для вступления или даже переговоров об этом, поэтому было бы более своевременным сначала развивать стратегическое партнерство", – заявил венгерский министр.

Он сказал, что Венгрия не изменит свою позицию "под любым давлением".

"Мы рекомендуем, чтобы сохранить европейское единство, снять предложение о начале переговоров с Украиной с повестки дня встреч на следующей неделе в Брюсселе", – отметил он.

Глава МИД Германии Анналена Бербок накануне во время визита в Словению заявила, что "сейчас нет времени на игры", комментируя последние угрозы главы венгерского правительства Виктора Орбана.

Венгерский премьер требует не выносить на обсуждение декабрьского саммита лидеров ЕС вопрос об открытии с Украиной переговоров о вступлении.

Орбан считает, что Европейский Союз должен сначала подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной, а не начинать с ней переговоры о членстве.