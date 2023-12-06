ЕС выделяет 4 млн евро на улучшение медицинских услуг для украинцев с временной защитой в Европе
Еврокомиссия запустила проект с финансированием 4 млн евро для улучшения доступа к медицинским услугам украинцев с временной защитой в ряде стран ЕС и Молдове.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе ЕК.
Проект запланирован на два года и поддерживается Еврокомиссией совместно с ВОЗ и Международной организацией по миграции. Финансирование объемом 4 млн евро выделяют из программы EU4Health.
Цель проекта – улучшить способность национальных систем здравоохранения и, соответственно, доступ к медицинским услугам украинцев с временной защитой в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Латвии, Литве, Эстонии и Молдове.
Кроме расширения доступа к медицинским услугам для украинцев, речь идет также о профильном трудоустройстве украинских медиков в странах пребывания и развитии таких сетей, чтобы они могли работать с украинцами с временной защитой.
Эта инициатива является развитием договоренности о сотрудничестве между Еврокомиссией и украинским Минздравом, которую подписали в июне 2023 года.
Напомним, страны ЕС одна за другой продолжают период временной защиты для украинцев, которые переехали туда из-за войны.
В Польше школы и детсады посещает более 280 тысяч украинских детей, всего в стране более 1,7 млн граждан Украины со статусом временной защиты.