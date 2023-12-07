В Британии арестовали подозреваемого по делу о продаже поддельных запчастей для авиадвигателей

В Великобритании арестовали одного человека в рамках расследования продажи поддельных запчастей для самолетов, которые обнаружили во флотах нескольких крупных авиакомпаний.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP.

Британское Управление по борьбе с мошенничеством сообщило, что арест и конфискация материалов произошли во время рейда по одному из адресов в Лондоне.

Ведомство заявило, что начало новое расследование мошенничества в лондонской компании AOG Technics, которая в течение нескольких лет поставляла авиакомпаниям детали для популярных реактивных двигателей производства CFM International.

Ранее в этом году в Европе, Великобритании и США предупредили предприятия о деталях AOG и попросили их проверять происхождение деталей, которые поставляет компания.

Согласно опубликованным отчетам, поддельные детали двигателей могли попасть в самолеты ирландской авиакомпании Ryanair, португальской TAP Air, австралийской Virgin и нескольких американских перевозчиков, включая American, United, Delta и Southwest.

Авиационная отрасль годами страдает от поддельных или нелицензированных деталей, из-за чего поставщиков обвиняют в жадности, а регуляторов – в недостаточном контроле.

В некоторых случаях запчасти являются подделками, в других – их неправильно маркируют, подделывают документы или выдают подержанные детали за новые.

Ранее правительство Нидерландов отказалось от плана ограничить максимальное количество рейсов в амстердамском аэропорту Схипхол следующим летом.

Перед этим сообщалось, что аэропорт Вильнюса на некоторое время эвакуировал всех пассажиров из-за анонимного сообщения о якобы взрывчатке.

Перед этим большая волна "минирований" произошла в середине октября – сотни учреждений и компаний в Литве получили сообщения о якобы заложенной взрывчатке. Угрозы поступили на русском языке.