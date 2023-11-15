Нидерланды под давлением США и ЕС отменили план ограничений полетов в аэропорту Амстердама

Столкнувшись с давлением со стороны США и Евросоюза, правительство Нидерландов отказалось от плана ограничить максимальное количество рейсов в амстердамском аэропорту Схипхол следующим летом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Это решение является победой для авиационной отрасли, представители которой выступали против ограничения, и поражением для экологов и местных жителей, живущих вблизи Схипхола, которые поддерживали это ограничение.

В письме к законодателям министр инфраструктуры Марк Харберс заявил, что правительство продолжит реализацию плана, стремясь к балансу между использованием аэропорта и окружающей средой. Впрочем нет уверенности, что новое правительство Нидерландов будет иметь такие же приоритеты после общенациональных выборов 22 ноября.

План ограничения количества рейсов в Схипхоле, одном из самых загруженных европейских хабов, на уровне около 450 тысяч рейсов был обусловлен прежде всего желанием уменьшить шумовое загрязнение. Его также поддержали защитники окружающей среды, поскольку это необходимо для уменьшения выбросов углекислого газа и азота.

Правительство США 3 ноября пригрозило последствиями, если Нидерланды продолжат реализацию плана, а Министерство транспорта Соединенных Штатов назвало его неразумным и заявило, что он нарушает Соглашение о воздушном транспорте между США и ЕС.

В письме Харберса в парламент говорится о том, что после встречи США и ЕС 13 ноября еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан направила правительству в Нидерландах письмо, в котором выразила серьезное беспокойство относительно того, было ли должным образом введено ограничение для авиакомпаний.

По словам Харберса, Нидерланды остались наедине в отношении политики ограничений. Он добавил, что теперь Нидерланды будут ждать решения Верховного суда и дальнейшую реакцию Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что аэропорт Вильнюса на некоторое время эвакуировал всех пассажиров из-за анонимного сообщения о якобы взрывчатке.

Перед этим большая волна "минирований" произошла в середине октября – сотни учреждений и компаний в Литве получили сообщения о якобы заложенной взрывчатке. Угрозы поступили на русском языке.

От псевдоминирований в течение октября страдала также Франция, за половину месяца только аэропорты получили более сотни таких сообщений.