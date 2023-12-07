Эрдоган впервые за шесть лет прибыл в Грецию для нормализации отношений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за шесть лет прибыл в Грецию с визитом, что, как надеются обе страны, может перезагрузить отношения после многих лет напряженности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Турецкого лидера встретил министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис в международном аэропорту Афин накануне пятого заседания Греческо-турецкого совета высокого уровня по вопросам сотрудничества. Обе страны хотят показать, что они готовы наладить отношения.

Reuters

По словам чиновников, результатом встречи станет совместная декларация и соглашения в таких областях, как экономика, здравоохранение, образование, сельское хозяйство, миграция и туризм.

"Будет гораздо полезнее для будущего, если мы посмотрим на вещи с перспективы наполовину полного стакана", – сказал Эрдоган во время встречи с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу.

Он отметил, что "как никогда необходимо", чтобы Греция и Турция совместно работали над укреплением процветания, обеспечением мира и стабильности, а также уважения к международному праву.

Впрочем, по словам официальных лиц в обеих странах, ожидается незначительный прогресс в решении вопросов, которые Греция и Турция долгое время не могут решить.

Афины заявили, что будут обсуждать только демаркацию исключительных экономических зон и континентального шельфа в Эгейском море и в восточном Средиземноморье, а не вопрос "национального суверенитета".

В то же время Эрдоган в среду подтвердил позицию Турции, что все вопросы должны быть обсуждены, если спор будет передан в Международный суд ООН.

Между странами, которые обе являются членами НАТО, в последние годы неоднократно вспыхивала напряженность из-за территориальных споров в Средиземноморье и проблемы Кипра, частично оккупированного турецкими силами. Иногда они выливались в конкретные угрозы Афинам со стороны Анкары.

Но после переизбрания Мицотакиса летом этого года лидеры говорили о намерении перезагрузить отношения.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС обнародовал заявление, в котором призвал Эрдогана прекратить агрессивную риторику в адрес Греции.