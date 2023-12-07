"Схемы": В Сербии зарегистрировали филиал движения Медведчука

В Сербии зарегистрировали филиал российской общественной организации "Другая Украина", которую после обмена в РФ создал обвиняемый в государственной измене бывший украинский политик Виктор Медведчук.

Об этом сообщают журналисты "Схем" ("Радио Свобода") со ссылкой на информацию из официальных реестров Сербии и Российской Федерации, пишет "Европейская правда".

Руководителем подразделения организации стал кандидат в депутаты парламента Сербии Драган Станоевич, который публично поддерживает российскую агрессию.

Саму организацию "Другая Украина", основанную Медведчуком в России, переименовали. Теперь это не "региональное", а "международное общественное движение".

Представительство российской организации "Другая Украина", согласно реестру юридических лиц Сербии, было открыто в августе 2023 года. Согласно данным из официальной выписки, "Представительство покрета "Другая Украина" (название филиала на сербском языке) целью своей деятельности декларирует "налаживание взаимовыгодного сотрудничества между народами Сербии, России и Украины", а уполномоченным лицом представительства является Драган Станоевич (Драган Станоевић).

Станоевич – пророссийский сербский общественный деятель и политик. С июня 2021-го он находится под санкциями украинского Совета нацбезопасности и обороны, с тех пор ему запрещен въезд в Украину в течение трех лет.

Станоевич неоднократно публично высказывал свое восхищение политикой президента России Владимира Путина, одобрял позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также поддерживал российскую военную агрессию в Украине, радовался российским обстрелам центра Киева и возмущался задержанию Виктора Медведчука Службой безопасности Украины в 2022 году.

Сейчас Драган Станоевич является действующим кандидатом от пророссийской партии "Мы – глас народа" на досрочных парламентских выборах, которые должны состояться 17 декабря 2023 года.

В конце 90-х – начале 2000-х Драган Станоевич жил в Украине, возглавлял "Сербскую общину в Украине", участвовал в публичных акциях в Киеве и в заседаниях "Партии политики Путина".

По данным платформы YouControl, в Украине Драган Станоевич до сих пор является руководителем ООО "Совместная украино-югославская фирма "Юг-Укр-Контракт", имеет имущество в Киевской и Днепропетровской областях.

В комментарии "Радио Свобода" Станоевич отметил: "Моя идея не в том, чтобы помогать Медведчуку, уверен, он в моей помощи не нуждается, а помогать украинцам, которые обращаются. Меня засасывать в вашу политическую войну не получится, потому что власть временная, а народ вечен, и я делаю все, что могу, именно для народа. Я никогда не поддерживал никакой агрессии и не собираюсь".

Он заявил, что украинская власть "уничтожила ту Украину, которую я любил, которая своей политикой уничтожает цвет украинской нации и ведет войну против инакомыслия".

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