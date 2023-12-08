Партию Ле Пен впервые за 40 лет не считает угрозой для демократии больше французов, чем наоборот

Впервые за почти 40 лет количество французов, которые не считают правопопулистскую партию "Национальное объединение" угрозой для демократии, превысило количество тех, кто имеет противоположное мнение.

Как сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения Verian-Epoka по заказу нескольких СМИ.

45% опрошенных не думают, что идейные позиции "Национального объединения" (ранее "Национальный фронт") представляют угрозу для демократии, тогда как видят в ней угрозу 41%. Впервые с 1984 года первая группа оказалась более многочисленной, чем вторая.

Другой опрос от Ifop-Fiducial показал, что сейчас, за полгода до европейских выборов, список партии во главе с Жорданом Барделлой готовы поддержать 28%.

43% опрошенных считают, что партия способна быть членом правительства. Это рост на три процентных пункта по сравнению с 2022 годом, и на 15 процентных пунктов по сравнению с 2018 годом.

65% избирателей считают вероятным, что партия в будущем окажется во власти.

Напомним, в сентябре партия Ле Пен заявила, что полностью выплатила российский заем объемом 9 млн евро.

В Нидерландах, как известно, ультраправая "Партия свободы" стала абсолютным победителем парламентских выборов, но скорее всего не сможет сформировать правительство большинства.