В Украине до сих пор надеются на экстрадицию российского боевика, которого отпустили в Финляндии

Офис генерального прокурора продолжит добиваться экстрадиции в Украину российского боевика Яна Петровского, которого суд в Финляндии ранее отпустил, не удовлетворив запрос Киева.

Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель начальника отдела международно-правовой помощи Офиса генпрокурора Андрей Гулкевич, пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение прокуратуры.

По словам Гулкевича, Украина продолжает добиваться задержания и выдачи Петровского в Украину, который здесь имеет статус подозреваемого.

"Обязанность преследования таких лиц предусмотрена в частности Конвенцией Совета Европы о предотвращении терроризма 2005 года, которая также действует для Финляндской Республики", – напомнил он.

Представитель Офиса генпрокурора рассказал, что в течение 2023 года Украина направила 125 запросов на экстрадицию, из которых 20 удовлетворили и 15 – отклонили. Самой распространенной причиной отказа указывали активные боевые действия на территории Украины.

"И отдельные международные партнеры считают, что наша страна не сможет должным образом, в соответствии с международным законодательством, обеспечить надлежащие условия содержания подозреваемых и обвиняемых", – цитируют Гулкевича в Офисе генпрокурора.

Он заверил, что прокуратура продолжает сотрудничество с компетентными органами Финляндии по делу Петровского.

Напомним, 8 декабря Верховный суд постановил, что он не может быть экстрадирован из-за условий в украинских тюрьмах. После освобождения из-под стражи Петровского задержали финские пограничники, которые, вероятно, выдворят его из страны.

По данным украинского следствия, Петровский в 2014 году совместно с террористами "ЛНР" воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич". Мужчину внесли в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины.

Петровский в июле въехал в Финляндию благодаря новому имени, а также обучению своей жены.