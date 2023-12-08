Бельгия представила программу председательства в Совете ЕС

Бельгийские премьер-министр Александр де Кроо и министр иностранных дел Аджа Лябиб представили программу председательства страны в Совете ЕС в первой половине 2024 года, которое она перебирает от Испании.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Де Кроо отметил необходимость обсуждения реформирования Евросоюза, стимулирования инноваций и конкурентоспособности экономики, защиты внешних границ ЕС, а также работы ради мира.

По его словам, девизом председательства Бельгии будет "защита наших людей", "укрепление нашей экономики" и "подготовка к нашему общему будущему".

Он указал, что председательство Бельгии будет предоставлять приоритет внутренним реформам, которые необходимы для сохранения функционирующего союза и способности решительно действовать в интересах европейцев и реформ.

"Пригоден ли ЕС, его институты и его функционирование для будущего? Какого типа союзом мы хотим быть в 2029 году? Каковы приоритеты, по которым нам нужно действовать? Как нам адаптироваться?", – спросил де Кроо.

Премьер отметил, что придется реформировать ЕС, его политику, бюджеты, институты, учитывая возможное будущее расширение Евросоюза на восток и Западные Балканы на юго-востоке.

В то же время он настоял на том, что дискуссия не будет сосредоточена на сужении консенсуса и расширении применения квалифицированного большинства, даже если Бельгия поддерживает эту идею, или на будущем составе Коллегии комиссаров.

"Я думаю, что есть шаги, которые являются менее конфликтными и, как известно, приносят прогресс. Для нас речь идет о том, как мы можем иметь такой ЕС, который принимает решения быстрее и сохраняет единство", – указал де Кроо.

Он добавил, что сохранение единства Европы в защите и поддержке Украины также будет играть важную роль, заверив, что ЕС будет продолжать помогать Украине в ее борьбе с РФ военной поддержкой и финансовой помощью.

Ранее бывший премьер-министр и глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что ЕС находится на переломном этапе, и сейчас ему необходимо объединиться, чтобы "стать государством".

Как известно, до недавнего времени в Евросоюзе доминировало мнение, что вступление новых членов – в том числе Украины – должно произойти после того, как Евросоюз проведет сложную внутреннюю реформу, которая изменит систему принятия решений.

Однако в последнее время в ЕС начали медленно склоняться к тому, что расширение должно произойти без глубокой реформы. В частности, в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз может принять новых стран-членов и с нынешними договорами и правилами.

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