Bloomberg: Президент Румынии заинтересовался должностью главы Евросовета

Президент Румынии Клаус Йоханнис хочет стать следующим президентом Европейского совета после того, как должность покинет Шарль Мишель, который будет баллотироваться на выборах в Европарламент.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, Йоханнис присоединяется к небольшому списку претендентов на эту должность, среди которых ранее называли экс-премьера Италии Марио Драги и главу МИД Люксембурга Ксавье Беттеля.

В конце года завершается второй президентский срок Йоханниса и он не имеет права баллотироваться снова.

В то же время агентство отмечает, что ему будет нелегко получить должность главы Евросовета, если президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен останется на второй срок, поскольку они обе являются членами правоцентристской Европейской народной партии.

Представитель офиса Йоханниса отказался комментировать планы румынского президента.

Что касается остальных названых кандидатов, то источники Bloomberg рассказывают, что Драги не заинтересован в работе в ЕС.

А Ксавье Беттель в понедельник в интервью RTL заявил, что пока он не является кандидатом на должность в ЕС и хочет остаться в своей стране.

Напомним, на выходных президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент в июне и поэтому досрочно покинет пост.

Если это произойдет, и лидерам ЕС не удастся быстро прийти к согласию относительно преемника Мишеля, председательство в Европейском совете временно перейдет к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – лидеру страны, которая будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года до декабря.

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