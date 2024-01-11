Критик Трампа вышел из гонки за президентскую номинацию

Экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи прекратил борьбу за номинацию на пост президента США от Республиканской партии в 2024 году из-за отсутствия достаточной поддержки его кампании, сосредоточенной на критике лидера гонки Дональда Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

"Сегодня мне стало ясно, что у меня нет пути к победе в номинации, поэтому сегодня я приостанавливаю свою кампанию", – сказал он, добавив, что победа над Трампом "важнее личных амбиций".

В последние дни Кристи столкнулся с давлением, которое заставило его завершить свою кампанию, ведь результаты опросов по всей стране показывали лишь несколько процентов поддержки.

Выход экс-губернатора штата Нью-Джерси потенциально повышает шансы кандидатур других республиканцев, Никки Хейли и Рона Десантиса, которые стали основными альтернативами Трампу в борьбе за номинацию.

Кристи раскритиковал давление, которое оказывали на него другие кандидаты, чтобы заставить его выйти из гонки, заявив, что это свидетельствует о "мелочности" их кампаний, и что они потратили "больше времени на споры и переживания о том, кто должен выйти из гонки, чем на борьбу с лидером (Трампом)".

Политик покидает гонку с менее чем 4% поддержки в опросах, заняв пятое место, согласно средним показателям национальных опросов Республиканской партии, проведенных RealClearPolitics.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли существенно сократила разрыв в рейтингах с экс-президентом Дональдом Трампом перед первичными выборами республиканцев в ключевом штате Нью-Гэмпшир.

Опрос общественного мнения, проведенный Reuters/Ipsos в декабре, показал, что 61% республиканцев заявили, что проголосуют за Трампа на праймериз.

В опросе для The Wall Street Journal в декабре Трамп опередил действующего главу Белого дома Джо Байдена.