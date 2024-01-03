В Норвегии уберут из законов слова, которые дискриминируют людей с инвалидностью

Социалистическая левая партия Норвегии получила поддержку большинства в парламенте для устранения из законодательства понятий, которые некорректно описывают людей с инвалидностью.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал Altinget.

Один из инициаторов предложения, председатель комитета норвежского Стортинга по труду и социальным вопросам Фредди Андре Овстегорд, заявил, что его партия "стремится иметь законодательство, которое не содержит дискриминационные и оскорбительные слова".

Левые социалисты Норвегии длительное время выступают за то, чтобы в норвежское законодательство включили положения Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью.

К примеру, в норвежском законе о компенсации есть статья под названием "Ответственность сумасшедших" следующего содержания: "Любой, кто является сумасшедшим, умственно отсталым, без сознания или находится в подобном состоянии, обязан возместить причиненный им ущерб".

Социалистическая левая партия заручилась поддержкой большинства в парламенте, чтобы пересмотреть законодательство с целью изъятия устаревших и дискриминационных терминов вроде "сумасшедший" и "психически больной".

Министр культуры и равенства Норвегии Любна Джаффри заявила, что согласна с тем, что некоторые слова в норвежских законах являются стигматизирующими, но подчеркнула, что предложенный социалистами пересмотр является непростой задачей.

В прошлом году в Стортинге заручились поддержкой большинства для запрета конверсионной терапии – так называемого лечения гомосексуальности. Инициативу проголосовали в декабре.