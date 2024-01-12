Дания отправит фрегат в Красное море

Дания объявила о намерениях отправить фрегат в Красное море, чтобы поддержать международную коалицию, которая защищает суда от нападений хуситов.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, слова которого приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства, сообщает "Европейская правда".

Расмуссен прокомментировал операцию союзников, во время которой были нанесены удары по позициям хуситов в Йемене.

Датский министр отметил, что Дания поддерживает операцию и подчеркнул, что нападения хуситов на коммерческие суда не могут остаться без ответа.

"Дания поддержит международную оборонительную коалицию фрегатом", – отметил Расмуссен.

Накануне издание Politico сообщило, что ЕС намерен отправить по меньшей мере три военных корабля для защиты судов в Красном море от нападений йеменских повстанцев-хуситов.

Свою миссию в Красном море уже развернули США. В декабре началась операция Prosperity Guardian, которая состоит из специальной коалиции до 20 партнеров.

Напомним, в ночь с 11 на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.