Замгенсека НАТО: Вероятно, мы были слишком оптимистичны перед контрнаступлением Украины

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане считает, что Альянс должен готовиться к длительной войне России против Украины, поскольку ни у одной из сторон пока нет военной способности одержать "решающую победу".

Об этом он сказал в интервью румынскому телеканалу Digi24, сообщает "Европейская правда".

По мнению Джоане, военная экономика России "соответствует сегодняшним потребностям", к тому же "способом, полностью выходящим за пределы международного права", Северная Корея и Иран либо обещают, либо уже присылают РФ оружие для войны против Украинцы.

"Так же как некоторые из нас, возможно, в начале войны, почти три года назад, думал, что через две недели россияне займут Киев, мы сказали: "Нет, Украина имеет возможности противостоять", так же, возможно, и у нас было слишком много. много энтузиазма, оптимизма в начале украинского наступления несколько месяцев назад прошлой весной", – добавил заместитель генсека Альянса.

В то же время он призвал не прибегать к преувеличенному пессимизму, "потому что у Украины достаточно ресурсов, чтобы поддерживать эту войну, быть успешной".

"Мой призыв – готовиться к долгой войне, что она будет продолжаться. Это (завершение войны. – Ред.) не произойдет в 2024 году и, вероятно, не в 2025 году. Мы не видим военного потенциала, который дал бы возможность одержать решающую победу, с одной из сторон. Мы ожидаем затяжную войну с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территории", – считает Джоане.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сказал, что РФ не сможет достичь своих целей в Украине, несмотря на ее большие усилия и что "Путин потерял Украину навсегда".