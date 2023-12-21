США и Дания подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен подписали в четверг двустороннее соглашение об оборонном сотрудничестве.

Как сообщает "Европейская правда", церемонию подписания транслировал Госдеп США.

Перед подписанием Блинкен отметил роль Дании в военной поддержке Украины, в частности, в вопросе предоставления западных истребителей F-16 и данско-американское оборонное сотрудничество.

"Сегодняшняя сделка основывается на работе, которую мы сделали для углубления оборонного сотрудничества с нашими партнерами по ту сторону Атлантического океана – от Северной до Южной Европы, от Балтийского до Черного моря", – подчеркнул он.

Десятилетнее соглашение об оборонном сотрудничестве предусматривает, что американские солдаты и техника могут быть постоянно размещены на территории Дании.

Соглашение, переговоры о котором Дания и США начали в феврале прошлого года, вступит в силу после принятия необходимого законодательства примерно через год.

В понедельник Финляндия подписала соглашение об оборонном сотрудничестве с Соединенными Штатами, которое предоставит американским военным широкий доступ через территорию северной страны к ее протяженной границе с Россией.

Швеция подписала аналогичное соглашение ранее в декабре.

Норвегия, которая также имеет небольшую границу с Россией, в 2021 году подписала соглашение с Соединенными Штатами о том, как регулировать военную деятельность США на своей территории.