В Исландии после извержения вулкана лава достигла города, загорелись дома

В Исландии после начала извержения вулкана в воскресенье утром лава достигла небольшого городка Гриндавик, который заранее был эвакуирован.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил национальный исландский вещатель RUV.

Лава достигла города и охватила часть сначала одного дома, который вспыхнул, а затем и другого. Жителей в городке нет – почти 4 тысячи населения заблаговременно эвакуировали.

Стоп-кадр съемки с вертолета в районе города Гриндавик

Стоп-кадр съемки с вертолета в районе города Гриндавик

Незадолго до того, как лава добралась до города, новая трещина появилась всего в 50 метрах до ближайших домов населенного пункта.

Мэр Гриндавика Фаннар Юнассон ранее назвал извержение вулкана "большим и серьезным шоком для населения". Он пояснил, что извержение происходит достаточно близко, поэтому лаве останется преодолеть относительно короткий путь до города.

Глава гражданской обороны Видир Рейниссон заявил, что лава течет к городскому водопроводу и электроснабжению. Пока неизвестно, пострадали ли они.

Фото с вертолета в районе города Гриндавик

Президент Исландии Гудни Йоханнессон заявил в воскресенье, что жизни людей ничего не угрожает, хотя инфраструктура может быть под угрозой.

Ранее в районе Гриндавика были начаты работы по созданию барьеров из земли и камней, чтобы не дать лаве достичь города. Бенедикт Гальдорссон, специалист по сейсмической опасности метеорологической службы Исландии, отметил, что часть лавового потока двигалась вдоль дамбы от поселения.

В воскресенье утром на юго-западе Исландии началось новое извержение вулкана – с прошлого извержения в стране не прошло и месяца.

Это уже пятое извержение на полуострове Рейкьянес с 2021 года.

Последнее извержение на полуострове началось в вулканической системе Свартсенги 18 декабря после полной эвакуации 4000 жителей города Гриндавик и закрытия геотермального спа-центра "Голубая лагуна".

Расположенная между Евразийской и Североамериканской тектоническими плитами, двумя крупнейшими на планете, Исландия является сейсмической и вулканической горячей точкой