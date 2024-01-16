В Дании после споров отозвали лицензию на импорт нефтесодержащих сточных вод из Норвегии

В Дании отозвали лицензию на импорт нефтесодержащей сточной воды из Норвегии, что является новым поворотом в давнем споре вокруг этого вопроса.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Дания в 2022 году предоставила разрешение своему предприятию RGS Nordic, занимающемуся, среди прочего, очисткой воды после промышленного использования, импортировать для очистки нефтесодержащие сточные воды из Норвегии и после процесса сливать воду в залив Агерсе Сунд.

Сначала в правительстве утверждали, что не видят проблем с решением. Однако Агентство по защите окружающей среды Дании после того заявило, что разрешения выданы с нарушением правил и это противоречит законодательству ЕС, которое устанавливает самые высокие стандарты защиты окружающей среды. Предостережения звучали также от прокуратуры.

Еще в декабре министр по вопросам окружающей среды Дании Магнус Хьюнике заявлял, что нет оснований говорить, что данное разрешение противоречит законодательству ЕС.

Теперь министр объявил, что разрешения отозваны – в частности из-за статуса упомянутого залива, который считается значимым для окружающей среды. Он признал, что министерство "слишком непридирчиво" интерпретировало правила, но в то же время настаивает, что лицензии были легальными.

Министр добавил, что теперь лично будет пересматривать "каждую лицензию на импорт" в подобных случаях.

Между тем в Норвегии также спорят из-за разрешения сбрасывать отходы во фьорды.