В новом правительстве Франции вспыхнул скандал вокруг министра образования

Новый министр образования Франции вызвала первый серьезный кризис для нового французского правительства Габриэля Атталя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Guardian.

Амели Удеа-Кастера обвинили в том, что она не смогла назвать истинную причину, почему отдала детей в частную школу много лет назад.

Через несколько дней после назначения Амели Удеа-Кастера столкнулась с призывами уйти в отставку, поскольку она утверждала, что перевела старшего сына в частную школу, потому что была разочарована отсутствием учителей на уроках в государственной.

Колледж Станислас де Пари, в который министр в прошлом перевела своего сына и двух младших детей, является платным учебным заведением, среди выпускников которого – князь Монако Альберт I и генерал Шарль де Голль.

Однако бывшая учительница ребенка рассказала газете Libération, что Удеа-Кастера и ее муж сменили школу, потому что заведение отказалось перевести мальчика в старший класс.

"Я чувствую, что лично меня атаковали. Я не отсутствовала, и даже если бы это было так, у нас (учителей) все равно должна быть замена", – сказала газете учительница, которую идентифицировали как Флоранс, и которая уже вышла на пенсию.

Журналист Николя Пуанкаре, сын которого учился в этой же государственной школе, поддержал бывшую учительницу в интервью французскому телевидению: "За восемь лет не было ни одного прогула, когда бы учителя не заменили".

В понедельник представители профсоюза учителей потребовали от Удеа-Кастера, чей мандат охватывает не только образование, но и спорт и летние Олимпийские игры, публичных извинений.

Удеа-Кастера опровергла сообщение Libération и призвала прекратить личные нападки на нее.

"Я не хочу углубляться в сферу личной и частной жизни. Есть нападки, на которые я пыталась ответить как можно более искренне. Мы должны закрыть эту главу", – сказала министр во время визита в олимпийскую деревню в понедельник.

Источник, близкий к министру, добавил: "Министр национального образования категорически отрицает предположения, о которых сообщает Libération. Можно было бы спросить себя о цели этих туманных, неуместных и оскорбительных для родителей предположений об их ребенке почти 15-летней давности".

Напомним, на прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о назначении нового премьер-министра Габриэля Атталя после отставки его предшественницы Элизабет Борн. Атталь является самым молодым человеком на этом посту, а по материнской линии походит из Одессы.

Подробно об Аттале читайте в статье "Первый после Наполеона".