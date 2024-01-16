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Остин обсудил с Умеровым следующий "Рамштайн"

Вторник, 16 января 2024, 20:06

Следующее, восемнадцатое по счету заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится в виртуальном формате 23 января.

Об этом говорилось в телефонном разговоре главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Украины Рустема Умерова, сообщает "Европейская правда".

Стороны обсудили последние события на поле боя в Украине и "будущее виртуальное заседание Контактной группы по обороне Украины 23 января", сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер 16 января.

"Министр Остин повторил, что Соединенные Штаты и наша коалиция из примерно 50 членов Альянса и партнеров остаются преданными поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии", – добавил он.

Последнее заседание в формате "Рамштайн" состоялось в ноябре 2023 года, оно тоже проходило в виртуальном формате.

После него стало известно о создании ряда новых коалиций в поддержку обороноспособности Украины, в частности, по развитию противовоздушной обороны, дронов, военно-морских и военно-воздушных сил.

Кроме того, Эстония заявила, что подготовила для участников предстоящего заседания "Рамштайн" план стратегии для стран Запада, рассчитанный на три года, чтобы помочь Украине выиграть войну.

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