Канадским ученым, которые проводят исследования в некоторых критически важных областях, будет запрещено сотрудничать с определенными российскими, китайскими и иранскими учреждениями, если они хотят получить федеральное финансирование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение канадского правительства.

Правительство Канады обнародовало перечень исследовательских сфер, среди которых – передовые цифровые, энергетические и материальные технологии, 3D-печать, нанопроизводство, новые ядерные технологии, аккумуляторные батареи и криптография. Перечень также охватывает робототехнику и квантовые вычисления.

Сюда также входят любые исследования в области вооружений, наблюдения, аэрокосмической отрасли, искусственного интеллекта и широкого спектра медико-биологических наук и медицинских исследований.

Любой исследователь, который хочет получить государственное финансирование в любой из этих сфер, должен засвидетельствовать, что никто из его команды не имеет постоянных связей с учреждениями из РФ, Китая и Ирана, перечисленными в другом списке.

"Этот список состоит из исследовательских организаций и учреждений, которые представляют наибольший риск для национальной безопасности Канады из-за их прямых или косвенных связей с военными, национальной обороной и органами государственной безопасности", – говорится в решении правительства Канады.

Тот, кто имеет связи с этими учреждениями, не будет иметь права на получение финансирования от главных исследовательских советов Канады, к которым относятся Канадский институт медицинских исследований, Совет по естественным и инженерным исследованиям Канады и Совет по социальным и гуманитарным исследованиям Канады.

Каждый ученый, участвующий в исследовательском проекте, должен будет освободиться от любых связей с запрещенными учреждениями, или будет отстранен от участия в проекте.

Правительство обещает проводить выборочные проверки поданных заявок, но заявляет, что не хочет замедлять развитие исследовательских программ.

Напомним, в декабре Канада наложила санкции на россиян, причастных к псевдовыборам в оккупированной Украине.

Также Канада объявила о введении ограничений на импорт российских бриллиантов и сопутствующих ювелирных изделий.