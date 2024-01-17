Глава МИД Франции: Обвинения Израиля в геноциде "переходит грань морали"

Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 17 января заявил, что Париж не поддерживает иск Южно-Африканской Республики против Израиля по обвинениям в геноциде палестинского населения в секторе Газы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Во время выступления в парламенте Сежурне заявил, что Франция выступает против "геноцидного" дела против Израиля в Международном суде ООН.

"Обвинение Еврейского государства в геноциде пересекает грань морали. Понятие геноцида нельзя использовать в политических целях", – подчеркнул он.

В Международном суде ООН 11 января началось рассмотрение иска ЮАР, которая утверждает, что Израиль нарушает Конвенцию ООН о геноциде, подписанную в 1948 году после Холокоста, и требует суд обязать Израиль прекратить военные операции в секторе Газы.

Представители ЮАР аргументировали, что операция в Газе является составляющей системных притеснений палестинского населения в регионе со стороны Израиля в течение предыдущих десятилетий, начиная с самого создания еврейского государства в 1948 году. Израильская юридическая команда представит свою позицию в пятницу, 12 января.

На принятие решения о применении временных мер ожидаемо понадобится несколько недель, а весь судебный процесс по делу может длиться несколько лет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе заявил, что считает безосновательными обвинения Израиля в геноциде.