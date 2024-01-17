Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины

Представители немецких Зеленых и Свободной демократической партии выступили против предложения оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) о передаче Украине ракет Taurus несмотря на то, что сами призывают к этому несколько месяцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Spiegel.

В распоряжении издания есть заявление нескольких депутатов от Зеленых, в котором они объясняют свои мотивы.

"Учитывая свои возможности, Украина может успешно защитить себя от российской войны на уничтожение, только если она сможет осуществлять атаки на военные объекты, такие как склады боеприпасов, пути снабжения и командные пункты далеко за линией фронта", – говорится в заявлении. Поэтому группа приветствует поставки европейских и американских крылатых ракет. Она "убеждена, что Германия также может и должна предоставить эти средства".

Однако они обвиняют ХДС и ХСС в том, что те ищут только заголовков. "К сожалению, нынешнее предложение фракции ХДС/ХСС направлено лишь на тактическое преимущество во внутриполитических дебатах в Федеративной Республике Германия", – пишут Зеленые.

"Парламентская группа отказывается утверждать заявки на евроатлантическую интеграцию Украины, что является основным вопросом для страны и ее общества", – жалуются Зеленые. Среди около 30 подписантов – депутаты Себастьян Шефер, Антон Хофрайтер, Сара Нанни, Джамила Шефер, Паула Пьехотта, Тилль Штеффен и Робин Вагенер.

Депутаты от Зеленых, со своей стороны, призывают федеральное правительство делать больше для Украины. "Для того, чтобы сделать оборонительную борьбу более эффективной, Украина нуждается в дополнительном оборудовании, особенно боеприпасов", – пишут они.

В парламентской группе свободных демократов также существует договоренность голосовать против предложения ХДС. И это несмотря на то, что Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель комитета по вопросам обороны, является одной из самых ярых сторонниц предоставления Киеву Taurus.

ХДС и ХСС уже хотели вынести на голосование вопрос поставок Taurus в прошлом. Но соответствующее предложение было передано в комитеты коалиционным большинством.

Даже если большинство Бундестага проголосует за поставки Taurus, решающее слово по экспорту вооружений остается за федеральным правительством, в частности, за Федеральным советом безопасности.

Накануне сообщалось, что крупнейшая оппозиционная партия Германии Христианско-демократический союз (ХДС) хочет провести в Бундестаге голосование о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus.

В то же время в правительстве Германии продолжают отказываться от поставок Taurus Украине.