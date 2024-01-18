Макрон призвал выпускать совместные еврооблигации на нужды обороны

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал выпуск совместных европейских долговых обязательств для оплаты приоритетов, включая оборону и технологии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

"Нам нужно больше государственных инвестиций в Европу, поэтому мы должны открыть вторую фазу реинвестирования, как это было во время пандемии, и, возможно, снова решиться на выпуск еврооблигаций для финансирования приоритетов", – сказал французский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В качестве примера таких приоритетов он привел предложения Эстонии по выпуску еврооблигаций для своей оборонной промышленности и на нужды Украины. Среди сфер, в которые Европа должна стимулировать инвестиции, Макрон также назвал искусственный интеллект, чипы и космос.

"Я думаю, что 2024-2025 годы будут годами, когда европейские страны и ЕС как субъект окажутся в ситуации, когда нужно будет решить, хотим мы быть суверенными или нет", – сказал он.

По его мнению, Европе необходимо создать единый рынок капитала, чтобы стимулировать больше частных инвестиций, а также более амбициозную экономическую программу для промышленности и инноваций.

Ранее крупнейшая политическая партия в Европарламенте, Европейская народная партия (ЕНП), в проекте своего предвыборного манифеста предлагает создать отдельную должность комиссара по вопросам обороны, трансформировав должность главного дипломата ЕС.

Этот призыв не является новым или эксклюзивным для правоцентристов, другие европейские политики, такие как министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, призвали к созданию новой должности.

Нынешний министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в прошлом, будучи евродепутатом, также призывал Евросоюз ввести должность европейского комиссара по вопросам обороны.