США возвращают свой крупнейший авианосец после длительного пребывания в Средиземном море

Военно-морские силы США возвращают крупнейший в мире военный корабль USS Gerald R. Ford, отправленный в восточную часть Средиземного моря после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Авианосец вернется в порт приписки Норфолк, штат Вирджиния "в связи с переоценкой глобальных потребностей в войсках".

По словам представителей Шестого флота США, это решение было принято для того, чтобы корабль мог внести свой вклад в "региональное сдерживание и оборону США".

Шестой флот США заявил, что даже с уходом "Форда" американские ВМС сохраняют "широкие возможности как в Средиземном море, так и на Ближнем Востоке".

Сейчас в восточном Средиземноморье совместно действуют десантный корабль USS Bataan, который может нести истребители F-35, десантный корабль-док USS Carter Hall и десантный транспортный док USS Mesa Verde.

"Мы сотрудничаем с членами и партнерами Альянса над усилением безопасности на море в регионе. Министерство обороны будет продолжать использовать свои коллективные силы в регионе для сдерживания любого государственного или негосударственного субъекта от эскалации этого кризиса за пределами Газы", – говорится в заявлении Шестого флота.

Напомним, в октябре президент США Джо Байден решил направить авианосец в Средиземное море и самолеты в район Персидского залива.

Кроме того, тогда же Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшей эскалации конфликта.