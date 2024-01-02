Правительство Швейцарии отменило пошлины на импорт промышленной продукции

Швейцария отменила импортные пошлины на промышленную продукцию, стремясь снизить расходы для потребителей и производителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Швейцарское правительство заявило, что этот шаг приведет к прямой экономии и уменьшению административных расходов, а также к снижению цен на продукцию от промышленного оборудования до одежды и холодильников.

Этот шаг могут особенно положительно воспринять компании, которые сталкиваются с ростом расходов на фоне глобальной инфляции и повышения курса швейцарского франка.

По оценкам Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), годовая выгода от снижения закупочных и административных расходов компаний, а также повышения производительности составляет более 860 миллионов швейцарских франков (1,02 миллиарда долларов США).

В 2022 году импорт товаров составлял 43% экономического производства Швейцарии, где расположены такие транснациональные корпорации, как фармацевтические гиганты Roche и Novartis, а также производитель продуктов питания Nestle и машиностроительная компания ABB.

Отмена импортных пошлин распространяется на такие товары, как средства производства, сырье, полуфабрикаты и оборудование, а также потребительские товары, такие как велосипеды, бытовая техника и одежда.

Напомним, недавно Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России.

Швейцария также решила выделить 12,5 млн евро на поддержку украинцев в зимний период.