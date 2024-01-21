Глава МИД Франции: Палестинцы имеют право на свое государство

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что палестинцы имеют право на свое собственное государство.

Об этом глава французского МИД написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Палестинцы имеют право быть суверенными и иметь государство", – отметил он.

Сежурне добавил, что Франция сохраняет приверженность своим обязательствам по достижению этой цели.

Ранее президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого обсуждал возможные решения для создания независимого палестинского государства.

Международное сообщество ранее неоднократно говорило, что результатом нынешнего обострения должно стать образование международно признанного государства Палестина, что бы сделало невозможным насилие в будущем.