В ПАСЕ предварительно согласовали жесткое решение по Азербайджану

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовал наложить на Азербайджан самое жесткое возможное ограничение.

Эту информацию корреспонденту "Европейской правды" в Страсбурге подтвердили несколько источников в ассамблее.

Во вторник после почти часовой дискуссии с участием главы азербайджанской делегации Самада Сеидова, которая была жаркой и проходила порой на повышенных тонах, мониторинговый комитет абсолютным большинством голосов принял решение о том, чтобы вообще не подтверждать полномочия делегации Азербайджана.

Таким образом, Азербайджан минимум на год будет исключен из работы в ПАСЕ.

За это решение проголосовали практически все присутствующие члены комитета. Это означает, что, скорее всего, его поддержит и ассамблея. Более мягкие санкции по ограничению отдельных прав азербайджанской делегации не рассматривались.

Самад Сеидов в разговоре с ЕП отказался прогнозировать, какими будут действия Азербайджана в ответ на санкции.

Основной формальной причиной наказания, как рассказывала "ЕвроПравда", является недопуск наблюдателей ПАСЕ на выборы президента Азербайджана. Сеидов, по данным ЕП, в диалоге с европейскими коллегами исключил пересмотр этого решения со стороны Баку.

О начале процедуры читайте в материале "Азербайджан хотят завести под санкции ПАСЕ по российскому сценарию".

"Европейская правда" в Страсбурге будет следить за развитием событий.