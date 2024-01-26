В США готовы ужесточать санкции против режима Лукашенко в Беларуси

В США намерены усиливать санкции, а также принимать другие меры против режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа США Мэтью Миллера.

Соответствующее заявление появилось на фоне недавних рейдов в Беларуси, направленных против родственников политических заключенных и бывших политзаключенных страны.

Миллер подчеркнул, что США осуждают эти задержания, более широкие притеснения прав человека в стране, а также попытки сорвать демократические стремления народа Беларуси.

"Мы будем продолжать требовать от режима ответственности с помощью санкций и других средств за его жесткие внутренние репрессии, а также за его постоянную поддержку агрессивной войны России против Украины", – подчеркнул представитель Госдепа.

Белорусский КГБ 23 января провел массовые рейды против бывших политзаключенных и родственников нынешних политических пленников. На следующий день рейды продолжались.

В постановлениях силовиков фигурировали статьи о финансировании экстремистских формирований и участие в них.

Белорусские правозащитники сообщили о десятках задержанных.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила недавнюю волну рейдов и арестов в Беларуси.