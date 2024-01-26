Грузия и Армения подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Между Грузией и Арменией оформлен меморандум об установлении стратегического партнерства – соответствующее соглашение в пятницу подписали главы правительств двух стран Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян.

Об этом сообщил проект SOVA, пишет "Европейская правда".

Пашинян прибыл в Тбилиси с рабочим визитом 26 января. Грузия и Армения провели очередное заседание грузинско-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что о намерении подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве обе страны объявили еще летом прошлого года.

"Хотел бы отметить, что традиционно, исторически мы очень сильные союзники, друзья, а не просто соседи. У нас очень хорошее партнерство, отношения, сотрудничество по всем направлениям и де-факто можно сказать, что мы уже были стратегическими друзьями и стратегическими партнерами", – сказал Гарибашвили.

Последний раз премьер-министр Армении посещал Грузию в октябре 2023 года для участия в Форуме шелкового пути.

Тогда же состоялась трехсторонняя встреча премьеров Грузии, Армении и Азербайджана. Тогда Грузия предложила себя в качестве посредника между двумя странами.

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