В НАТО прокомментировали массированные ракетные удары РФ по Украине

В НАТО заявили, что продолжат поддерживать Украину и будут защищать "каждый сантиметр Польши" в ответ на последние массированные ракетные обстрелы РФ целей в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пресс-службе Альянса заявили в комментарии польской радиостанции RMF FM.

"НАТО решительно осуждает российские ракетные и беспилотные атаки на украинских гражданских лиц, города и поселки. Это еще одна демонстрация попытки Путина сломить решимость Украины. Ему это не удастся", – отметили в штаб-квартире НАТО.

Там подчеркнули, что "члены Альянса уже предоставили Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны и привержены дальнейшему укреплению ее обороноспособности".

"НАТО продолжает поддерживать право Украины на самозащиту от агрессивной войны России. Мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько будет необходимо", – заявили в НАТО.

Пресс-служба Альянса вспомнила о ситуации в Польше и угрозу, которую несет война для соседних с Украиной стран.

Представители Альянса отметили, что "НАТО усиливает свое присутствие и готовность от Черного до Балтийского моря, в том числе в Польше", и что "Польша уже имеет более 10 тысяч военнослужащих Альянса и значительный военный потенциал Альянса, включая самолеты НАТО, которые защищают польское небо".

"НАТО и в дальнейшем будет оценивать свою позицию и защищать каждый сантиметр Польши", – заверили в заявлении.

Представители НАТО также напомнили о заявлении Генерального секретаря Йенса Столтенберга после того, как российская ракета нарушила воздушное пространство Польши. Столтенберг заверил в полной солидарности с Польшей.

Напомним, в Минобороны Великобритании считают, что Россия по крайней мере временно изменила подход к нанесению ударов по Украине с дальнего расстояния и сконцентрировалась на оборонительных мощностях.