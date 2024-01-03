В Минобороны Великобритании считают, что Россия по крайней мере временно изменила подход к нанесению ударов по Украине с дальнего расстояния и сконцентрировалась на оборонительных мощностях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании по войне в Украине 3 января.

Британские аналитики констатировали, что с 29 декабря 2023 года Россия увеличила интенсивность своих дальнобойных ударов по Украине. Ее войска задействовали значительную часть запасов крылатых и баллистических ракет воздушного базирования, накопленных в последние месяцы.

Недавние удары, скорее всего, были направлены прежде всего на оборонную промышленность Украины, считают британские разведчики.

Это контрастирует с крупными атаками прошлой зимой, во время которых приоритет отдавался энергетической инфраструктуре Украины.

Казалось, что Россия собирается возобновить эту кампанию, нанеся удар по энергетическим объектам в начале декабря 2023 года. Однако новые российские операции свидетельствуют о по крайней мере временном изменении подхода к использованию Россией ударов на большом расстоянии.

Те, кто планируют российские операции, почти наверняка признают все большую важность соответствующих оборонных промышленных мощностей, поскольку они готовятся к длительной войне, констатировали в британском Минобороны.

Президент Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком сообщил, что в течение последних пяти дней враг выпустил по территории Украины не менее 500 ракет и ударных дронов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ 2 января ждет реакции и решительных мер западных стран.

Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что последний массированный обстрел Украины со стороны России свидетельствует о незаинтересованности Москвы в любых мирных переговорах.