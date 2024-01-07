СМИ: Боррель встретился с представителем группировки "Хезболла"

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель накануне встретился с поддерживаемой Ираном боевой группировки "Хезболла" Мохаммадом Раадом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv со ссылкой на ливанские СМИ.

Встреча Борреля с представителем группировки состоялась в рамках усилий, направленных на то, чтобы избежать втягивания Ливана в войну между Израилем и ХАМАС.

Источник в ЕС подтвердил факт встречи, которая состоялась через несколько часов после того, как боевики "Хезболла" обстреляли израильскую военную базу в ответ на убийство лидера ХАМАС после вероятного израильского удара по Бейруту во вторник.

По словам источника, ЕС "ведет дипломатический диалог со всеми соответствующими политическими представителями, которые имеют влияние на ситуацию на местах или заинтересованы в ней".

Накануне Боррель также предостерег от втягивания Ливана в конфликт между Израилем и ХАМАС.

Заявлению топ-дипломата ЕС предшествовали его переговоры с высшими должностными лицами правительства Ливана, где обсуждались события в Газе и вокруг нее, включая влияние войны и ситуацию на израильско-ливанской границе.

Ранее сообщалось, что правительство Германии следит за ситуацией на границе между Израилем и Ливаном и считает реальным риск эскалации между двумя странами.